Пекин, 30 октября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Новая китайская политика снижения налогов и сборов сэкономила в общем бизнесу и частным предпринимателям 1,78 трлн юаней (около $252,7 млрд) за первые три квартала 2019 года, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Сокращение налогов привело к сохранению 1,51 трлн юаней, в которые входят 703,5 млрд юаней от снижения налогов на добавленную стоимость, 182,7 млрд юаней от снижения налогов для малых и микропредприятий, а также 442,6 млрд юаней от реформы подоходного налога для индивидуальных предпринимателей. Кроме того, 272,5 млрд юаней удалось сберечь предприятиям в связи с понижением сборов на социально страхование за аналогичный период.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай продолжает политику снижения налогов и сборов. За первые семь месяцев 2019 года сбор налогов в стране упал с 1,35 трлн юаней.