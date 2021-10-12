Джакарта, 12 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Двусторонние отношения между Тайванем и Индонезией продолжают укрепляться, сообщает Sindonews.

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Тайвань является 10-м крупнейшим торговым партнером Индонезии и 9-м крупнейшим источником прямых инвестиций.

Перспектива дальнейшего сотрудничества в различных областях между Тайванем и Индонезией полна огромного потенциала.

Глава Тайбэйского экономического и торгового офиса (TETO) Джон Чен поздравил Индонезию с завоеванием своей первой золотой медали в бадминтоне среди женщин в парном разряде на Олимпийских играх в Токио. По совпадению дуэт из Тайваня также завоевал олимпийское золото по бадминтону.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Индонезии прекратить сотрудничество в борьбе с обезлесением в рамках механизма REDD + было расценено как угроза программе Организации Объединенных Наций (ООН) по сохранению лесов.