Москва, 12 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин пока не прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции, от которой привился весной 2021 года. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Путин

«Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, что у российского лидера «сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент РФ Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это не повлияло на интенсивность работы главы государства, а сам он не болен. Спустя две недели, 29 сентября, российский лидер вышел из режима самоизоляции.

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Напомним, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин получил 23 марта. Спустя три недели и один день он сделал вторую прививку.