Москва, , 12:59 — REGNUM В настоящее время дата встречи глав МИД стран «нормандской четверки» еще не согласована. Об этом 12 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил представитель Кремля, накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые условились активизировать работу по подготовке встречи в «нормандском» формате.

«Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение контактов замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд по украинской тематике не исключено.