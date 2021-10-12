Омск, 12 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 384 случая заражения коронавирусом, в том числе 303 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в министерстве здравоохранения региона.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Омской области за весь период пандемии выявлено 88 955 носителей коронавируса, выздоровели 70 335 человек (+118 за сутки), скончались 2300 ковид-пациентов (+14 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября коронавирус выявили у 382 жителей Омской области.