Москва, , 12:51 — REGNUM Проведение контактов замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд по украинской тематике не исключено, заявил 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В рамках обмена мнениями, да, мы не исключаем такие контакты», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Песков уточнил, что это «абсолютно не значит, что формат консультаций Козака и Нуланд будет работать на постоянной основе».

Как сообщало ИА REGNUM, Нуланд находится в Москве с 11 октября. В рамках своего трёхдневного визита в Россию она встретится с представителями российских властей, в том числе с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.