Курган, 12 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 72 зафиксированы в Кургане, сообщает 12 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 164 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 12 октября 2021 года выявлено 35 342 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 12 октября вылечились 31 783 человека, скончались 744 пациентов с COVID-19.