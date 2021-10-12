Москва, 12 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Заседание Высшего Евразийского экономического совета, намеченное на 14 октября, пройдёт с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба Кремля.

Фонд Росконгресс Владимир Путин

Заседание посвящено рассмотрению актуальных вопросов деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В повестке мероприятия — обсуждение противодействия пандемии коронавируса и преодоления её негативных последствий.

Другие темы заседания — сотрудничество в рамках ЕАЭС в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организации ШОС, ЕАЭС и АСЕАН активно развивают динамичные связи с другими странами, чем закладывают «предпосылки для Большого евразийского партнёрства».

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