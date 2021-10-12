Москва, 12 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Завтра, 13 октября, состоится первое заседание Совета Думы, в законодательном портфеле находятся 1242 законопроекта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Надо постараться внести предложения на Совет Госдумы для того, чтобы мы могли с вами уже 14 октября собраться на второе заседание и рассмотреть те вопросы, которые у нас будут обозначены в повестке», — сказал Володин.

По его словам, в законодательном портфеле Госдумы находятся 1242 законопроекта, из которых 98% — законопроекты, внесенные депутатами предыдущего созыва, 253 законопроекта приняты в первом чтении, три законопроекта — во втором чтении, более 900 законопроектов, которые готовятся к рассмотрению в первом чтении.