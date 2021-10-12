Киев, 12 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Новые обстоятельства, которые связаны со смертью депутата украинской Верховной рады Антона Полякова, установило следствие. Об этом 12 октября рассказал представитель украинского министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».

Frews.freddy Антон Поляков

«Уже установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую», — сказал он.

Кроме того, Шевченко отметил, что новые обстоятельства этого дела связаны с показаниями водителя такси, в котором ехал Поляков перед смертью, и теперь таксист дает показания, отличающиеся «от тех, которые он давал во время общения с полицейскими на месте».

«Водитель говорил, что случайно подобрал пассажира, а на самом деле не случайно, он некоторое время следовал за машиной с потерпевшим, которая ездила по городу с другим свидетелем», — уточнил представитель украинского МВД.

При этом он не стал сообщать детали, сказав, что пока обвинения не предъявлены.

Отметим, ранее коллеги скончавшегося 34-летнего депутата Рады Антона Полякова усомнились в естественных причинах его смерти.