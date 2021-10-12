Уфа, 12 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Продукцию птицеводства без ветеринарных сопроводительных документов пытались вывезти из карантинной зоны по птичьему гриппу в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

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Сообщается, что сотрудники этого ведомства с полицейскими пресекли попытку провоза продукции птицеводства без необходимых документов в карантинной зоне по птичьему гриппу.

Отмечается, что на карантинном посту села Бишкураево Туймазинского района стражи порядка остановили автомобиль для досмотра. Во время досмотра было установлен факт перевозки пуха-пера весом 100 кг, упакованных в полиэтиленовые мешки, а также головы и лапки гусиные весом 10 кг.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи КоАП РФ.

«Продукция птицеводства без ветеринарных сопроводительных документов изъята для дальнейшего уничтожения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в двух селах Башкирии был введен карантин из-за птичьего гриппа.