Таллин, 12 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Обострение ситуации вокруг Тайваня и демонстрации силы со стороны официального Пекина в основном связаны с внутригосударственными проблемами Китая. Такие мнения преобладают в оценке ситуации со стороны эстонских политологов, сообщило гостелевидение Эстонии ETV.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Так, научный сотрудник Эстонского института внешней политики Франк Юрис считает, что в материковом Китае назрел целый ряд существенных проблем и власти пытаются отвлечь от них внимание, создав внешнее напряжение: «Китай в экономическом смысле не в самом лучшем положении. Коронакризис продолжается. В секторе недвижимости лопается пузырь или, по крайней мере, в нем есть проблемы. Долговая нагрузка домохозяйств высокая».

Он добавил, что в сельских районах Китая ситуация обострилась из-за того, что с введением ковидных ограничений и запрета покидать дома у людей пропал источник дохода. К этому добавляется торговая война с Западом и нарастающее противостояние с США.

В то же время Юрис не верит в открытый конфликт КНР и США из-за Тайваня. Он добавил, что нынешняя демонстрация силы является частью дипломатических переговоров Пекина с США.

«Китай, конечно, не заинтересован в случае военного конфликта во введении против него экономических санкций не только со стороны американского и японского рынков, но и со стороны Европейского союза», — заявил эксперт.

Юрис посоветовал властям Тайваня активнее искать себе союзников на Западе: «Чем активнее Тайвань контактирует с аналогично мыслящими странами, как в Европе, так и по соседству, тем дороже обойдется Китаю нападение на него».

Он напомнил, что 14 стран мира признают Тайвань как независимое государство. Недавно Тайбей посетили с визитом французские сенаторы и бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

Россия признает Тайвань в качестве неотъемлемой части Китая и не имеет с островом официальных межгосударственных отношений. Как и большинство стран мира, Россия поддерживает отношения с Тайванем через свои культурные и экономические представительства.