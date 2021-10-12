Берлин, 12 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Новая модель Audi A4 2023 модельного года будет оснащена новыми бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом сообщил глава отдела технического развития Audi Оливер Хоффман в интервью Auto Express.

MotorPage Audi A4

Стоит отметить, что компания Audi планирует полностью перейти на выпуск электрических моделей к концу этого десятилетия. Однако до этого автопроизводитель готов выпустить Audi A4 с новыми двигателями внутреннего сгорания.

«Производство последней новой модели с двигателем внутреннего сгорания начнется в 2025 году и закончится с нормальным жизненным циклом в 2033 году», — отметил Хоффман.

Компания намерена представить Audi A4 шестого поколения в середине 2023 года. Новинка получит те же линии, что и предшественник, но, ожидается, что модель будет иметь спортивные черты.

По словам Хоффмана, новые бензиновые двигатели будут отличаться «большей электрификацией, конечно, чтобы отвечать нормам». Он добавил, что моторы, вероятно, получат 48-вольтовую технологию «мягкого гибрида» и большую батарею, установленную на заднюю ось.

Ранее компания Audi начала дорожные испытания электрокроссовера e-Tron 2023 года.

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