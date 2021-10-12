Чита, 12 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов потребовал от руководителей органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих предприятий и глав районов пристально контролировать ситуацию в ЖКХ в холодное время года. Подробности по итогам состоявшегося 12 октября совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021−2022 годов сообщает пресс-служба правительства региона.

СГК Отопительный сезон

«Во всех сегментах жилищно-коммунального хозяйства, на энергетических объектах должно быть повышенное внимание со стороны ответственных ведомств и профильных министерств. Важно обеспечить надежную бесперебойную подачу тепла и водоснабжения в дома в населенных пунктах Забайкалья, без аварий и ЧС»,— сказал глава Забайкалья.

По информации, представленной муниципальными образованиями, общая готовность Забайкальского края к ОЗП составляет 99%, завершаются ремонты тепловых сетей, котлов и другого оборудования. Общая потребность в обеспечении топливом составляет 985 тысяч тонн. На сегодняшний день сформирован необходимый нормативный запас в размере 208 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с похолоданием 9 сентября отопительный сезон стартовал в Каларском районе Забайкалья. В Красночикойском и Сретенском районах запуск тепла начался с 10 сентября. Многоквартирные дома стали отапливать с 15 сентября.

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