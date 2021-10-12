Белград, 12 октября 2021, 15:12 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич назвал необоснованным мнения, высказанные в некоторых сербских СМИ, согласно которым «официальный Белград использовал конференцию Движения неприсоединившихся в пользу России». Об этом Дачич заявил 12 октября.
«На что это России? Она время от времени проводит встречи со странами Африки, которые являются членами Движения неприсоединения. Это все необоснованная критика», — заявил Дачич в эфире телеканала Happy.
Напомним, что в саммите Движения неприсоединившихся, который проходит 11 и 12 октября в Белграде, Россия участвует в качестве наблюдателя.