Белград, 12 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич назвал необоснованным мнения, высказанные в некоторых сербских СМИ, согласно которым «официальный Белград использовал конференцию Движения неприсоединившихся в пользу России». Об этом Дачич заявил 12 октября.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

«На что это России? Она время от времени проводит встречи со странами Африки, которые являются членами Движения неприсоединения. Это все необоснованная критика», — заявил Дачич в эфире телеканала Happy.

Напомним, что в саммите Движения неприсоединившихся, который проходит 11 и 12 октября в Белграде, Россия участвует в качестве наблюдателя.