Саратов, 12 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 32 летальных исхода среди носителей коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 на 12 октября составляет 3364 человека, сообщает облминздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 11 мужчин и 21 женщина в возрасте от 40 до 90 лет. Одна из жертв — 40-летняя беременная женщина с развитием синдрома множественной органной дисфункции, внутриутробной гибелью плода, уточнили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 92 836 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 83 852 человека.

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