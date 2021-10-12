Краснодар, 12 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Пост главного тренера краснодарского футбольного клуба «Кубань» покинул Александр Точилин. Об этом 12 октября сообщается на сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Fckuban.ru Фанаты ФК «Кубань»

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. К ближайшему матчу команду будет готовить старший тренер Владимир Маминов.

Встреча 17-го тура ФНЛ с «Ротором» пройдёт 13 октября. Имя нового наставника «Кубани» назовут в ближайшее время.

Точилин возглавил «Кубань» в августе 2021 года. В 16 матчах команда набрала восемь очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее Точилин работал в таких клубах, как санкт-петербургское «Динамо», «Сочи» и «Олимп-Долгопрудный».