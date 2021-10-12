Калуга, 12 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В следственных изоляторах и исправительных учреждениях УФСИН России по Калужской области с участием помощника начальника управления по работе с верующими Сергея Мишукова 11 октября стартовала «Неделя молитвы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Колония

В эти дни во всех храмах и молельных комнатах исправительных колоний будут совершены особые молитвы, священнослужители совершат богослужения и проведут беседы с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и сотрудниками ведомства на религиозные темы, ответят на вопросы волнующие заключенных.

«В «Неделе молитвы» принимают участие священнослужители Калужской епархии. Особенностью недели является широкий круг затрагиваемых проблем, что отражается в её программе», — отметил Сергей Мишуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти калужских исправительных учреждениях действуют православные храмы. По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УФСИН России по Калужской области содержались 4252 человека.