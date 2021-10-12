Москва, , 12:43 — REGNUM России следует принимать превентивные меры для обеспечения своих национальных интересов, учитывая обстановку в Афганистане. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил 12 октября на заседании президиума РАН.

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«Конечно же, требуются превентивные меры, направленные на обеспечение наших национальных интересов», — сказал он в ходе обсуждения ситуации в Афганистане.

Россия в таких условиях должна пойти на эти меры. Москва готова принимать их и в двустороннем, и в многостороннем форматах, добавил Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе этого же заседания заявил, что экономическое сотрудничество с афганскими радикалами, которые пришли к власти, сегодня не представляет интереса для России.

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