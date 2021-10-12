Москва, , 12:37 — REGNUM Санкции Евросоюза против России являются контрпродуктивными и несправедливыми, из-за ограничительных мер экономика и сельское хозяйство Франции потеряло десятки миллиардов евро. Об это заявил французской Ниццы, бывший министр промышленности Пятой республики Кристиан Эстрози.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я считаю несправедливыми и контрпродуктивными европейские санкции… Я всегда выступал категорически против этой инициативы… Экономика и сельское хозяйство Франции потеряло десятки миллиардов евро из-за этих санкции», — сказал он на бизнес-форуме «Россия и Франция: на пути к новому партнерству», который проходит в Москве.

Он добавил, что будущее Европы невозможно без сильной России, «мощной и сильной, и наоборот». Россия и Франция — не только экономические партнеры, это союзники и друзья, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России США и Европейский союз начали вводить с 2014 года, после того, как в результате госпереворота на Украине и всенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России.

Напомним, несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика санкций против России по «замороженным» конфликтам больше не является эффективной. Глава государства призвал «осуществить пересмотр, который должен привести к пониманию стратегии России в европейском регионе и определению эффективного ответа Европы на это».