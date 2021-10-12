Красногорск, 12 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошел на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 12 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1804 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 380 случаев меньше аналогичного показателя 11 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2184 человек, а днем ранее — у 2026 жителей Подмосковья.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 28 190 случаев заражения коронавирусом.