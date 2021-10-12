Москва, 12 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о встрече президента РФ Владимира Путина с парламентариями в Кремле, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«У нас в 15:00 встреча с президентом. Просьба строить свой график из этого», — сказал Володин.

В Госдуме прошло первое пленарное заседание восьмого созыва. Избран спикер Госдумы, вице-спикеры Госдумы, определен состав 32 комитетов, избрано их руководство.