Уфа, 12 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Новый производственно-учебный центр авиационного кластера Ростеха посетили глава Башкирии Радий Хабиров, глава Татарии Рустам Минниханов и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что учебные классы, лаборатории и производственные площадки размещены на площади 14,5 тысяч кв. метров. Они оборудованы более 200 единицами современного оборудования, включая 150 крупногабаритных станков.

Отмечается, что обучение в этом центре идет по системе дуального образования. Теория занимает примерно 30% времени, а 70% времени — отдается практике. При этом новое оборудование используется как в обучающих программах для молодых специалистов, так и в производстве.

«Программы профессиональной подготовки разработали с учётом передового европейского опыта. Мы планируем выпускать в год порядка 2000 квалифицированных рабочих для предприятий ОДК и других заводов Госкорпорации Ростех, работающих в республике», — приводит пресс-служба слова управляющего директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгения Семивеличенко.

Сообщается, что УМПО является крупнейшей площадкой ОДК, на которой трудятся свыше 24 тысяч человек. 1 сентября обучаться в производственно-учебном центре по нескольким направлениям вышли первые 331 человек, преимущественно студенты Уфимского авиационного техникума и Уфимского машиностроительного колледжа.

«Мы в последние годы также уделяем большое внимание созданию ресурсных центров на базе техникумов и профтехучилищ. Уфимский центр создан при большом промышленном объединении. Мы много ездим по миру, изучаем другой опыт. Могу сказать, что в Уфе создан центр мирового уровня, надо делать именно вот так. Самое главное у этого предприятия никогда не будет проблем с кадрами и профессиональным уровнем. Кадры сегодня решают всё. У нас тоже есть планы реализовать такой совместный проект с Ростехом. В Татарстане работают вертолётный и авиационный заводы, машиностроительный гигант «КАМАЗ». Опыт Башкортостана — очень позитивный, я впечатлён», — приводит пресс-служба слова Минниханова.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что руководство региона активно сотрудничает с Госкорпорацией Ростех и этот опыт является удачным.

«Такие же рабочие группы мы создали с другими крупными холдингами, которые работают в республике. Татарстан — активно развивающийся регион с сильной обрабатывающей промышленностью, машиностроением. У нас есть взаимные потребности в продукции, которая производится в наших соседних регионах. Сегодня на выездном заседании совета директоров АО «Вертолёты России» мы планируем обсудить итоги производственной и экономической деятельности Кумертауского авиационного производственного предприятия. Объёмы заказов по нему увеличились в шесть раз, хотя предприятие в свое время находилось в сложном положении. Мы признательны руководству Ростеха и предприятиям-партнёрам, которые передали часть номенклатуры вертолётного оборудования для производства на нашем заводе. Благодаря этому мы уверенно смотрим в будущее», — сказал Хабиров.