Томск, 12 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании в Томской области прививку от гриппа сделали 140 260 человек, в том числе 115 514 взрослых и 24 746 детей. Об этом ИА REGNUMа сообщили 12 октября в региональной администрации.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа

Томичам предлагают сделать бесплатную прививку от гриппа в поликлинике по месту прикрепления. Также в Томске дополнительно работают мобильные пункты.

Вакцинация проводится препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри».

Как сообщало ИА REGNUM, прививочная кампания против гриппа продолжается в Кемеровской области.

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