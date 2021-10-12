Казань, 12 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 12 октября зарегистрировали 28 035 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 99 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 23 733 ковид-пациента, скончались 805 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 106 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на девять.

Госпитализировали за прошлый день 27 человек, 72 пациента лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 41 носителя вируса, 18 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 11 октября всего от COVID-19 вакцинировали 1 млн 121 тыс. 845 человек, вторую прививку получили 968 484 жителя.

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