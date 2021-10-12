Джакарта, 12 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Решение Индонезии прекратить сотрудничество в борьбе с обезлесением в рамках механизма REDD + было расценено как угроза программе Организации Объединенных Наций (ООН) по сохранению лесов, сообщает CNN Indonesia.

sovraskin Лес

Индонезия в рамках механизма REDD + прекратила сотрудничество с Норвегией в сентябре 2021 года. Страна получила помощь в размере одного миллиарда долларов США.

Данные по Индонезии показывают, что вырубка лесов действительно замедлилась за последние пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что Индонезия стремится оптимизировать возобновляемые ресурсы и смягчить текущий энергетический кризис.

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