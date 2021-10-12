Рязань, 12 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Задержание вице-губернатора Михаила Семёнова опровергли 12 октября в правительстве Рязанской области. Чиновник находится на рабочем месте и исполняет обязанности ушедшего в отпуск главы региона Николая Любимова.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

«Михаил Семёнов находится на своём рабочем месте. Только что он закончил проводить заседание правительства, на котором обсудили ряд важных для региона вопросов. Руководству средства массовой информации уже направлено официальное письмо с требованием опровержения», — заявили каналу « ТКР » в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее «Новая газета — Рязань» сообщила, что чиновника задержали за браконьерство.