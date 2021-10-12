Марибор, Словения, 12 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Российские болельщики подверглись нападению со стороны фанатов сборной Словении в Мариборе. Об этом 12 октября сообщает Twitter-аккаунт «Угодник».

Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Драка

Отмечается, что словенские фанаты со спины напали на российских болельщиков. В результате один из болельщиков сборной России получил серьёзные травмы, среди которых переломы.

Российские болельщики провели много времени в медицинском центре Марибора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла команду Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счётом 2:1.

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