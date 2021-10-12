София, 12 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Масштабная операция по спасению сухогруза Vera SU, севшего на мель в Черном море у берегов населенного пункта Камен-Бряг (Добричская область Болгарии), будет прекращена из-за «нецелесообразности дальнейшего проведения соответствующих работ». Об этом сообщает Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, специалисты Морской администрации Добрича пришли к выводу о том, что машинное отделение аварийного судна полностью заполнено водой, и на данный момент корабль можно считать затонувшим. В течение ближайших нескольких дней судовладелец обязан решить дальнейшую судьбу Vera SU. Как утверждает болгарская сторона, полностью выгрузить находящийся в трюмах сухогруза товар не представляется возможным.

«До начала ноября вряд ли будут предприняты какие-либо действия по утилизации [груза]», — резюмировал директор Морской администрации Болгарии капитан Венцислав Иванов.

Напомним, турецкое судно Vera SU, шедшее с Украины в болгарский порт Варну с 3 000 тонн азотных удобрений, село на мель в районе Камен-Бряга 20 сентября нынешнего года. При этом корпус сухогруза получил серьезные повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов. Ранее капитан и помощник капитана корабля были задержаны по обвинению в нарушении правил навигации.