Чита, 12 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу вынуждает правительство Забайкалья рассмотреть вопрос о введении системы QR-кодов. Как сообщает 12 октября пресс-служба губернатора края, без них нельзя будет участвовать в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, посетить открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурные и оздоровительные центры, фитнес-залы, кинотеатры, театры, аттракционы, концертные организации, общепиты, музеи, зоопарки, гостиницы.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

QR-код могут получить только вакцинировавшиеся граждане, а также переболевшие за последние полгода. При предъявлении QR-кода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Введение этой системы не предполагает отмены других имеющихся ограничений на территории Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 12 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 540, причём 236 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек