Белград, , 14:52 — REGNUM Сербия будет развивать свою оборонную промышленность. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на открытии десятой Международной выставки вооружения и военного оборудования «Партнер-2021» 12 октября в Белграде.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Вучич подчеркнул, что политика его страны нацелена на сохранение мира и стабильности.

«Когда мы говорим о мире и стабильности, нужно отметить, что в мире интересов нет милостыни для слабых, в мире интересов существует уважение к сильным. Для того, чтобы мы смогли сохранять мир и стабильность, мы должны развивать нашу оборонную промышленность», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что качество и стоимость отечественной оборонной продукции «конкурирует с мировыми лидерами». Он высказал убеждение, что сербская оборонная промышленность сможет сохранить место на мировом рынке и найти новых партнеров.

На выставке представлены сложные артиллерийские и ракетные системы, современное стрелковое оружие и боеприпасы, бронетранспортеры, электронное оборудование, новые радары, патрульные катера.

Напомним, что международная ярмарка вооружения проходит в Белградском выставочном центре параллельно с конференцией Движения неприсоединившихся.