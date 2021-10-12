Нижневартовск, Югра, 12 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Горадминистрация Нижневартовска (ХМАО) по решению суда обязана выплатить жителю города 57 тысяч рублей за испорченный бродячими собаками автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда.

Tololo.ru Бродячие собаки

Житель Нижневартовска обратился в суд с претензией к департаменту городского жилищно-коммунального хозяйства с претензией о повреждении его автомобиля Volkswagen Touareg, находящегося на стоянке возле дома, стаей бродячих собак. момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Судом установлено, что департаментом в должной мере не исполнялась обязанность по отлову безнадзорных животных. В пользу гражданина М. суд взыскал в порядке возмещения причинённого ущерба денежные средства в размере 57 707 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.