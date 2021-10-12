Вашингтон, 12 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Kia представил обновленную модель седана Forte 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Kia Kia Forte 2022 года

Новый автомобиль предназначен для рынков Северной Америки. Модель будет доступна покупателям в четырех комплектациях. Среди них: FE, LXS, GT-Line и GT. Последние три получат дополнительный пакет Technology, а комплектация GT-Line Sport — ещё и пакет Premium.

Внешне авто выделяется модернизированной узкой светодиодной оптикой, более рельефным бампером, новой матрицей светодиодных фонарей, обновленным логотипом и спойлером на корме. Также в версиях LX и GT-Line доступны новые 16-дюймовые и 17-дюймовые колёсные диски из лёгкого сплава.

Внутри автомобиля установлен 10,25-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Также в салоне имеется USB-зарядка для задних пассажиров. Салон обтянут синтетической кожей SynTex.

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают 15 систем безопасности и усовершенствованная система помощи водителю Advanced driver-assistance systems.

Сборка новинки будет происходить в городе Монтеррей (Мексика).

Ранее Kia вывела на российский рынок рестайлинговый седан K5. Эта модель стала первой в стране с расширенным комплексом Kia Connect, включающим в себя опцию доступа к навигационным сервисам.

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