Ульяновск, 12 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки зарегистрировали 355 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обновленных данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 12 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 87 164 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 355. Победили болезнь 76 326 ковидных больных, в том числе за сутки вылечились 352 пациента. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 14 человек. Таким образом, всего с начала пандемии скончались 2748 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки число выявленных заражений коронавирусом выросло на 28 190 случаев.

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