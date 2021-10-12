Москва, 12 октября 2021, 12:24 — REGNUM Сотрудничество с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в вопросах экономики на сегодняшний день не представляет интереса для России, заявил 12 октября директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести сотрудничество с США и Европейским союзом, и даже с НАТО по Афганистану.
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