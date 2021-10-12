* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 12:24 — REGNUM Сотрудничество с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в вопросах экономики на сегодняшний день не представляет интереса для России, заявил 12 октября директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

МИД России Nikita Dezhurny

«Экономический вектор работы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с Афганистаном не представляет для нас значительного интереса в данный момент», — сказал он на заседании президиума РАН в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести сотрудничество с США и Европейским союзом, и даже с НАТО по Афганистану.

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