Чита, 12 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Забайкалья составило модель интегральной оценки уровня риска, связанного с распространением COVID-19 в районах. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на данный момент в число самых проблемных муниципалитетов вошло семь районов — Александрово-Заводский, Агинский, Могойтуйский, Тунгокоченский, Акшинский, Шилкинский, Читинский и Петровск-Забайкальский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Если на этих территориях ситуация будет ухудшаться, то для них могут применяться дополнительные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. На 12 октября общее число жертв COVID-19 составляет уже 1483 человека (+7 за сутки).

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