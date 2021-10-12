Москва, 12 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло 1447 допинг-проб у спортсменов в сентябре. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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Отмечается, что РУСАДА в качестве тестирующей организации отобрано 1212 проб, а также 213 — на основе заключенных контрактов. По заказу других организаций было собрано 22 пробы.

Напомним, в январе 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале — 705, в марте — 701, в апреле — 896, в мае — 1047, в июне — 1127, в июле — 641, в августе — 922.

За девять месяцев 2021 года общее количество взятых допинг-проб составило 8094. За 2020 год было отобрано 8294 пробы.