Кызыл, 12 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Эффективность работы глав администраций районов Тувы будут оценивать в том числе по состоянию здоровья населения. Такое предложение внесла замглавы региона Саида Сенгии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Zamunu45 Тува

По её мнению, главы районов должны наравне с лечебными учреждениями нести ответственность за уровень заболеваемости коронавирусом, туберкулёзом, онкологическими заболеваниями и так далее на своей территории.

Добавим, что с начала года в республике из-за пандемии коронавируса сократилось число выездов мобильных бригад по губернаторскому проекту «Маршрут здоровья». Медики обследовали более 12,1 тыс. жителей районов.

«Среди проблем работы «Маршрута здоровья» — недостаточное оповещение населения о приездах мобильной бригады медиков в муниципалитеты. Также недостаточно организован подвоз населения в пункты работы мобильных бригад — налицо недоработка местных администраций», — отметили в правительстве.