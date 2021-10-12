Тирасполь, , 12:22 — REGNUM Руководство Молдавии демонстрирует нежелание заниматься урегулированием приднестровского конфликта. Об этом, как передаёт 12 октября агентство «Новости Приднестровья», заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с прибывшим в Тирасполь послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ПМР указал на то, что молдавская сторона продолжает блокировать выезд из Приднестровья автомобилей с приднестровскими номерами. Это относится и к пассажирским перевозкам, и реанимобилям.

«Есть и другие проблемы. Это и телекоммуникации — неисполненные обязательства со стороны Молдовы, не исполненный Молдовой протокол по дубоссарским землям, апостиль дипломов, отсутствие алгоритма регистрации счетов наших предприятий, закрытие международных расчетов по системе MasterCard и Visa, незаконное изъятие наших приднестровских монет на украинской территории пограничной службой Молдовы», — сказал Красносельский.

Он заявил, что формат «5 + 2» остаётся последней надеждой на то, что урегулирование конфликта будет продвигаться вперёд.

Сообщается, что Тряпицын также отметил неконструктивные действия со стороны Кишинёва. Он добавил, что Москва выступает за то, чтобы прошло новое заседание в формате «5 + 2».

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинёв и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу, но потом молдавская сторона начала выдвигать дополнительные требования. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами.

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