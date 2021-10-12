Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на петицию о спасении рощи от вырубки. Глава региона лично позвонил автору обращения, которое он получил.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Роща

«Сегодня мне позвонил губернатор Ростовской области. Разговор был короткий и по делу. Наше письмо и 1 546 ваших подписей под ним дошли до адресата. И теперь вопрос находится на личном контроле первых лиц региона и города. Это, конечно, ещё не победа, но шаг в сторону сохранения нашего города зелёным», — написала в своём Instagram активистка Дарья Карманова.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону под угрозой исчезновения оказалась роща на левом берегу реки Дон. Вместо сохранения зелёных насаждений городские власти разрешили построить на этом месте жилой комплекс и деловой центр.