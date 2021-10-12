* талибов — запрещённая в России организация

Астана, 12 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В России ждут ответа радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на приглашение принять участие во встрече «московского формата» по Афганистану, которая готовится в настоящее время и намечена на 20 октября. Об этом 12 октября сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он.

Также глава МИД РФ выразил надежду на то, что указанное радикальное движение осознает важность этой встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.