Чита, 12 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу власти Забайкалья разворачивают оперативные штабы в региональных министерствах. Как сообщает 12 октября пресс-служба правительства региона, их задача — осуществлять контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных в Забайкалье из-за COVID-19.

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«Сотрудники министерств совместно со специалистами Роспотребнадзора и силовиками будут контролировать соблюдение всех мер. У нас действуют ограничения, но о них многие забыли из-за слабого контроля.

В ближайшие дни эта работа будет усилена точечно. Разделение пройдет по принципу проверок подведомственных учреждений: например, минспорта берет на контроль спортивные объекты, минкультуры — концерты, театры, минэконом — магазины, общепиты и так далее», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. На 12 октября общее число жертв COVID-19 составляет уже 1483 человека (+7 за сутки).

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