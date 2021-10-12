Москва, , 12:18 — REGNUM Госдума избрала председателей комитетов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября. В нынешнем, восьмом, созыве их число возросло с 26 до 32.

Так, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству возглавил Павел Крашенинников («Единая Россия»), комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов — Ярослав Нилов (ЛДПР).

Комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров («Единая Россия»), комитет по финансовому рынку — Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комитет по экономической политике — Максим Топилин («Единая Россия»), комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев («Единая Россия»), комитет по защите конкуренции — Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), комитет по малому и среднему предпринимательству — Александр Демин («Новые люди»).

Также комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям возглавил Сергей Гаврилов (КПРФ), комитет по энергетике — Павел Завальный («Единая Россия»), комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — Евгений Москвичёв («Единая Россия»), комитет по обороне — Андрей Картаполов («Единая Россия»), комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарёв («Единая Россия»), комитет по международным делам — Леонид Слуцкий (ЛДПР), комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками — Леонид Калашников (КПРФ), комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Алексей Диденко (ЛДПР), комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики — Николай Харитонов (КПРФ), комитет по контролю — Олег Морозов («Единая Россия»).

Кроме того, комитет по охране здоровья возглавил Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), комитет по науке и высшему образованию — Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), комитет по просвещению — Ольга Казакова («Единая Россия»), комитет по вопросам семьи, женщин и детей — Нина Останина (КПРФ), комитет по аграрным вопросам — Владимир Кашин (КПРФ), комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»), комитет по культуре — Елена Ямпольская («Единая Россия»), комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Ольга Тимофеева («Единая Россия»), комитет по делам национальностей — Геннадий Семигин («Справедливая Россия»), комитет по физической культуре и спорту — Дмитрий Свищев (ЛДПР), комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры — Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), комитет по молодежной политике — Артем Метелев («Единая Россия»), комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Сергей Пахомов («Единая Россия»), комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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