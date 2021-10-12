Варшава, 12 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Тема возможного выхода Польши из Европейского союза используется политическими силами в Польше только для того, чтобы повлиять на избирателей конкурентов. Такое мнение высказал депутат сейма республики, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке.

(сс) MateuszEs, Kpalion Польша и Евросоюз

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Он отметил, что серьёзно рассуждать об этом не отважится ни одна партия, так как выхода Польши из ЕС не хотят 75% жителей страны.

«Они знают, что не смогут этого сделать. Во-первых, нужно уметь выторговать условия выхода из Евросоюза. Англичане — сумели, а они — не смогут. А во-вторых, начнутся такие протесты, что их сметут», — цитирует РИА Новости политика.

При этом парламентарий считает, что крупные дотации, которые Польша как член Евросоюза получает его фондов, не помогают, а напротив только вредят развитию страны. Рассчитывая на новые дотации, государство уже не развивается, уверен Корвин-Микке. В пример он привёл Китай, который ничего не получает ни от ЕС, ни от США, при этом по экономической мощи уже опережает Соединённые Штаты.

По его словам, ЕС деморализует собственные страны. Однако Евросоюз, отметил депутат, не хочет потерять Польшу.

«ЕС, как каждая империалистическая структура, хочет развиваться и становиться все больше. И он готов за это платить», — отметил Корвин-Микке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС раскритиковали Польшу за признание приоритета национального законодательства. Конституционный суд Польши признал несоответствующей норму о превосходстве европейского права над польской конституцией.

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Добавим, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что выход Польши из состава Европейского союза маловероятен. Он напомнил, что, согласно данным опроса, 80% населения Польши выступают за сохранение страны в составе объединения. Кроме того, по словам еврокомиссара, Польше «выгодно оставаться в ЕС», поскольку она «получает многомиллиардную экономическую помощь».