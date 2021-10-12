Москва, 12 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В сети появилось видео с испытаниями нового внедорожника «Стрела». Ролик размещён на YouTube-канале «ПриветТачка».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бронеавтомобиль «Стрела»

Стоит отметить, что модель была представлена на форуме «Армия-2021» в августе 2021 года. Разработкой модели занималась Военно-промышленная компания (ВПК).

На видео представлено испытание прототипа гражданского внедорожника «Стрела», который был построен на базе модернизированной рамы от «ГАЗели». Кроме того, от этой модели внедорожник получил кабину (за исключением капота), подвеску, салон и мотор.

Под капотом «Стрелы» стоит дизельный агрегат объёмом 2,8 л мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена шестиступенчатая «механика».

Автор видео указал только на один недостаток внедорожника. Он заключается в том, что у него нет традиционной пятой двери в багажное отделение. Попасть в багажник можно только нажав на ручку. Причем сначала откроется стеклянная верхняя часть, а затем сам борт.

Напомним, ВПК планирует пополнить линейку автомобилей «Стрела» лёгким багги для сил специальных операций.

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