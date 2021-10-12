Москва, 12 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Госдума избрала одиннадцать заместителей председателя, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Duma.gov.ru Заседание Госдумы

Должности первых вице-спикеров сохранили Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).

Вице-спикерами Госдумы от «Единой России» избраны экс-уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, депутаты Госдумы Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и экс-губернатор Тувы Шолбан Кара-Оол.

От «Справедливой России» пост занял Александр Бабаков, от «Новых людей» — Владислав Даванков, от ЛДПР — Борис Чернышов.