Ташкент, 12 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Представители агентства Fitch Ratings прогнозируют, что рост экономики Узбекистана в 2021 году составит 6,2%. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Fitch-Ratings

Эксперты агентства отмечают, что рост экономики и далее будет сохранять сильную динамику, в среднем на уровне 5,7% в 2022—2023 годах.

«Рост будет подкрепляться постепенной бюджетной консолидацией, сильными инвестициями, сохраняющимся доступом к внешнему финансированию и реформами, оказывающими позитивное влияние на сельское хозяйство, строительство и промышленное производство», — говорится в документе.

При этом, отмечает агентство, развитие пандемии и задержки с развертыванием кампании по вакцинации несут риски негативных изменений таких прогнозов роста.