Чебоксары, 12 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедший день выявили 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 96 пациентов. Об этом сообщает 12 октября оперативный штаб России.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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С начала пандемии в республике официально зарегистрировали 35 114 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 105. Выздоровели 31 708 пациентов с коронавирусом, в том числе за минувший день вылечились 96 больных. За сутки жертвами коронавируса стали 13 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2465 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной следует до 1 ноября, вторым компонентом — до 1 декабря 2021 года. Необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности работников.

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