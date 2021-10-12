Ньон, Швейцария, 12 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) восстановила в правах Федерацию футбола Чада (FTFA). Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ФИФА.

CIA — University of Texas Libraries Карта Чада

«Бюро совета ФИФА решило немедленно отменить приостановление деятельности FTFA», — говорится в заявлении организации.

В апреле ФИФА приостановила деятельность FTFA из-за того, что её полномочия были отозваны властями Чада, которые создали временный комитет по управлению футболом в стране и захватили контроль над помещениями организации.